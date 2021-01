Digitale Vrienden van Amstel trekt 1,7 miljoen kijkers

Zo’n 1,7 miljoen mensen hebben zaterdagavond naar de digitale editie van de Vrienden van Amstel LIVE gekeken. Die schatting doet de organisatie op basis van de 750.000 vergeven kaartjes. Het eenmalige evenement is daarmee verreweg een van de best bekeken livestreamconcerten ooit.

“Vlak voor aanvang was het nog even spannend of de livestream het aantal bezoekers aan zou kunnen doordat op het laatste moment nog zo’n 100.000 mensen een ticket wilden bemachtigen”, laat Machiel Hofman van producent Tribe Company weten. “De animo bleek veel groter dan vooraf werd gedacht, de capaciteit werd kort voor aanvang daarom nog even flink opgeschroefd.”

De organisatie gaat ervan uit dat er gemiddeld 2,3 mensen per huishouden hebben gekeken. De show was bovendien ook buiten de grenzen populair. Vanuit 100 landen is er ingelogd. Ook opvallend is volgens de organisatie de kijkduur: het overgrote deel van de ‘bezoekers’ keek van begin tot einde.

“We zijn echt overweldigd door dit enorme succes”, reageert Thom Ligthart van Amstel. “Dat we maar liefst 1,7 miljoen vrienden in onze grootste online kroeg hebben mogen ontvangen is gewoonweg geweldig. Via social media kwamen zoveel leuke berichten voorbij, we zijn trots dat we Nederland een mooie zaterdagavond hebben kunnen bezorgen. Dit smaakt naar meer.”

Vanwege de coronacrisis kon de Vrienden van Amstel LIVE niet in zijn fysieke vorm doorgaan. Meer dan twintig bekende artiesten deden mee aan het concert.