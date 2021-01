Een vrachtvliegtuig van de KLM, dat onderweg was naar Seoul in Zuid-Korea, is zondagavond boven het Russische luchtruim omgedraaid om koers te zetten terug naar Schiphol. Een woordvoerster bevestigt een melding hierover door de website Flightradar. De reden ervoor is dat de gezagvoerder onderweg verhoging kreeg.

Met het oog op corona werd besloten uit voorzorg terug te keren.