ME grijpt in, waterkanon ingezet bij demonstratie Museumplein

Omdat demonstranten op het Museumplein in Amsterdam weigeren te vertrekken, is een waterkanon ingezet. Ook treedt de mobiele eenheid op, meldt de gemeente Amsterdam. “Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet.”

Eerder zondagmiddag kondigde de driehoek (burgemeester, politie, justitie) een noodbevel af, waarmee werd verordonneerd dat zondagmiddag niemand meer op het Museumplein mocht verblijven. “Ondanks de vele waarschuwingen van gemeente en politie en het afgekondigde noodbevel, gaan de demonstranten op het Museumplein niet uiteen”, twittert de gemeente.

De politie treedt volgens de gemeente nu op volgens draaiboek. “Na meerdere waarschuwingen via versterkt geluid is de waterwerper ingezet”, aldus de gemeente.

Volgens de zender AT5 heeft de politie meerdere mensen opgepakt. In enkele gevallen gebeurde dat door agenten in burgerkleding. De politie kon dat niet bevestigen.