Online editie Eurosonic Noorderslag overtrof verwachtingen

De eerste digitale editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) heeft de verwachtingen van de organisatie overtroffen. Het bereik was nu veel groter dan bij een fysiek festival, zo laat de organisatie na afloop van de laatste dag weten.

Zowel het festival- als het conferentiedeel kon rekenen op wereldwijd aandacht. Muziekliefhebbers en professionals uit 124 landen stemden af op de livestreams. Exacte cijfers heeft ESNS niet gegeven.

“Ondanks dat de acts, publiek en muziekprofessionals elkaar niet live konden ontmoeten in Groningen, is het toch gelukt om de festivalervaring zo dicht mogelijk te benaderen met dagelijkse livestreams en konden professionals netwerken en elkaar ontmoeten in een virtuele omgeving”, schrijft de organisatie.

“Daarmee bracht de online variant juist veel nieuwe mogelijkheden tot netwerken en was er voor de artiesten een vele malen groter bereik via de online kanalen dan bij de live editie. Hiermee bleef de missie van ESNS ruimschoots gewaarborgd; het promoten en circuleren van nieuwe Nederlandse en Europese muziek.”

Zaterdag werden op de laatste dag diverse prijzen uitgereikt waaronder het Pop Stipendium aan S10 en de Pop Media Prijs aan Beste Zangers. De ESNS Kickstart voor opkomende talenten ging naar Froukje, Joya Mooi en Yssi SB. De Popprijs werd dit jaar niet uitgereikt. Dat besluit werd genomen omdat de muzieksector dit jaar zo hard werd geraakt, dat de organisatie het ongepast vond.