Sietse Bakker: plannen Eurovisiesongfestival beter dan vorig jaar

De plannen voor het Eurovisiesongfestival, dat in mei in Rotterdam wordt gehouden, zijn alleen maar beter geworden nu ze een jaar op de plank hebben liggen rijpen. “Wij denken nu dat er drie betere shows staan dan vorig jaar”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker.

Na de afgelasting van de editie van vorig jaar wist de Nederlandse organisatie zich al vrij snel te herpakken. “Er was meteen een soort gevoel van: ‘we laten ons dit niet ontglippen, veertig jaar nadat we het voor het laatst georganiseerd hebben'”, kijkt Bakker terug op de hectische periode afgelopen voorjaar. Gelukkig bleef Rotterdam aan boord, werden de financiĆ«le hobbels genomen en konden afspraken met bijvoorbeeld hotels en leveranciers opnieuw gemaakt worden. “En toen begon het eigenlijk pas weer.”

“We waren bescheiden trots op wat er al lag maar je gaat wel kijken wat je mee kunt nemen. Het heeft tenslotte nooit het daglicht gezien”, legt Bakker uit. Ook werden plannen die al klaar waren opnieuw tegen het licht gehouden. “We leven in een andere tijd en de wereld om ons heen ziet er anders uit. Daar moet je wel rekening mee houden. Honderd dansers op het podium? Dat kan nu niet meer.” Ook de introductievideo’s, waarin de deelnemers door groepen Nederlanders werden verwelkomd, konden niet meer. “Dat past helemaal niet bij deze tijd. Nog afgezien van de uitdaging om de artiesten hierheen te krijgen.”

De plannen zijn desondanks beter geworden, vindt Bakker. “Als je ergens een jaar langer op kan broeden wordt het er in de regel beter van. Je gaat daarnaast ook aan dingen twijfelen die al klaar waren. Dat is allemaal onderdeel van een interessant creatief proces waarvan het alleen maar beter wordt.”

De komende weken en maanden worden een uitdaging, vervolgt Bakker. In welke vorm het songfestival, dat van 18 tot en met 22 mei plaatsheeft, kan doorgaan hangt af van vele factoren. In februari moet op basis van de informatie die dan voorhanden is de knoop doorgehakt worden.

De lat ligt volgens Bakker hoog, zeker vanwege het idee dat de ogen van heel Europa straks op Nederland gericht zijn. “Het wordt hoe dan ook een historische editie. Dit songfestival wordt een soort visitekaartje van Nederland voor de rest van Europa. De hype wordt in deze tijd misschien wel groter dan normaal.”