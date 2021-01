Toch betogers op Museumplein, ondanks afgelasten demonstratie

Hoewel de demonstratie ‘Nooit meer kabinet Rutte’ was afgelast, zijn er zondag toch betogers naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. Het gaat vooralsnog om een klein groepje. Op het Museumplein is veel politie aanwezig.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) stak eerder een stokje voor het plan van organisator Michel Reijinga om op het Museumplein te demonstreren. De betoging zou wel in het Westerpark mogen worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Door die beperkingen zou extra toeloop beter kunnen worden voorkomen, evenals de verspreiding van het coronavirus.

Reijinga spande een kort geding aan, omdat hij het niet eens was met de beslissing van de driehoek. Hij ving echter bot bij de bestuursrechter, waarop Reijinga het evenement annuleerde.