Willem Engel niet langer kandidaat voor Tweede Kamer

Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid is niet langer kandidaat-Kamerlid voor de partij Vrij en Sociaal Nederland. In de partij is ruzie ontstaan over zijn kandidatuur.

Partijvoorzitter Anna Zeven is om de kwestie opgestapt, laat oprichter en partijleider Bas Filippini weten. Met de komst van Engel was een “actiepartij in huis gehaald” en dat was niet de bedoeling, zegt Filippini.

Er is een interim-bestuur aangesteld die de rust in de partij moet terugbrengen. Ook is een aantal leden op de kieslijst geschorst. De “sociale middenpartij” gaat verder op zijn oorspronkelijk ingeslagen koers.

Begin januari bracht de partij naar buiten dat Engel op plaats drie van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart stond. Vrij en Sociaal Nederland vindt de huidige coronamaatregelen “disproportioneel beleid”, aldus Filippini.