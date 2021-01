Winterweer: Rijkswaterstaat strooit 11 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 24 uur 11 miljoen kilo zout gestrooid op de rijkswegen. Volgens een woordvoerder is dat een forse hoeveelheid: als Rijkswaterstaat één keer heel Nederland strooit, gaat het om zo’n 1,5 miljoen kilo. “Dus de afgelopen 24 uur zijn er flink wat acties geweest.”

Hoeveel zout Rijkswaterstaat normaal strooit, is afhankelijk van de winter. Zo was de vorige winter heel mild, en werd slechts 16 miljoen kilo gestrooid. In een gemiddelde winter gaat het echter om zo’n 90 miljoen kilo, aldus de woordvoerder.

Rijkswaterstaat begon zaterdag om 11.00 uur met strooien, eerst in Zuid-Holland en Zeeland, en vervolgens langzaamaan over het hele land. In het oosten en noordoosten, waar de (sneeuw)buien als laatste overheen trokken, werd zondagochtend nog gestrooid.

“Als je weet dat er sneeuw aankomt, zorg je er altijd voor dat er al een laag zout op de weg ligt, waarna je blijft strooien”, legt de woordvoerder uit. “Maar ondanks alle inzet, kunnen we niet voorkomen dat er gladheid kan ontstaan. Er is lokaal ook wat ijzel geweest, dat is echt verraderlijke gladheid.”

Rijkswaterstaat riep weggebruikers dan ook op extra alert te zijn en hun rijstijl aan te passen. “Voor zover we kunnen zien, hebben mensen zich goed aan die oproep gehouden”, aldus de woordvoerder. Door de gladheid zijn er in totaal zo’n vijftien tot twintig incidenten geweest, vertelt ze. Die vonden plaats op snelwegen in het hele land, zoals de A7, A28 en A12. Voor zover bekend is niemand daarbij gewond geraakt.