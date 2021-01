75.000 zorgmedewerkers hebben eerste prik tegen corona gekregen

De GGD heeft tot en met afgelopen weekend ruim 35.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd tegen het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte die tussenstand maandag bekend. Het totale aantal gevaccineerden in Nederland komt daarmee op circa 75.000.

De andere 40.000 Nederlanders die hun eerste beschermende prik hebben gekregen, werken in de acute zorg. Zij zijn gevaccineerd in de ziekenhuizen waar ze werken.

Vanaf maandag zijn ook bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt. In eerste instantie worden 15.000 doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech verspreid over twaalf grote zorginstellingen. “Al deze vaccins worden deze week toegediend door instellingsartsen op meerdere locaties van de instellingen”, aldus het RIVM.

In de komende weken moeten in totaal zo’n 155.000 bewoners van instellingen hun eerste dosis vaccin krijgen. Op de priklocaties van de GGD worden de komende weken in totaal 204.000 zorgmedewerkers gevaccineerd. Deze vaccinaties begonnen op 6 januari. Sinds vrijdag zijn alle priklocaties in bedrijf.