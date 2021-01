Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stijgt licht

Ziekenhuizen behandelen iets meer coronapatiënten dan op zondag. Het aantal opgenomen patiënten is met 50 gestegen naar 2429. Het is tweede dag op rij waarop het aantal stijgt, maar in vergelijking met een week geleden is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met bijna 200 gedaald.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1744 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 36 meer dan op zondag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg met 14 naar 685, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).