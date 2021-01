Abdelkader Benali houdt voordracht 4 mei in Nieuwe Kerk

Schrijver Abdelkader Benali (45) houdt op 4 mei de voordracht tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk, voorafgaand aan de plechtigheid op de Dam in Amsterdam. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt.

In 1992 droeg Harry Mulisch de eerste literaire lezing voor op 4 mei. Sindsdien is de voordracht een vast onderdeel van de Nationale Herdenking. Vorig jaar verzorgde Arnon Grunberg de lezing.

Benali kreeg in 2003 voor zijn roman De Langverwachte de Libris Literatuur Prijs. Vorig jaar kreeg hij de Gouden Ganzenveer vanwege zijn grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis schreef Benali het essay Reizigers van een nieuwe tijd – Jan Janszoon, een Nederlandse piraat in Marokkaanse dienst. Ook hield hij de Anton de Komlezing, met als titel Vormen van verzet.