Amerikaanse ambassadeur: rust in vrede, mijn mede-Fries

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra heeft op Twitter laten weten de dood van voormalig VNO-NCW-voorman Hans de Boer te betreuren. “Hans zei ooit tegen me: ‘Ik kom uit Friesland en daar komen niet veel diplomaten vandaan” (vanwege hun directheid). Misschien hield ik daarom van hem. Rust in vrede, mijn mede-Fries. Je zal enorm worden gemist.”

Hoekstra, die in Groningen werd geboren maar op 3-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten verhuisde, condoleert verder De Boers vrouw Klaske en hun kinderen. De Boer overleed maandag op 66-jarige leeftijd als gevolg van een hersenbloeding een paar dagen eerder.