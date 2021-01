Blok: diplomaten onterecht uitgewezen door Rusland

Twee Nederlandse diplomaten worden “geheel ten onrechte en buiten hun schuld door Rusland uitgewezen”. Dat zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). De twee moeten het land binnen twee weken verlaten. “Dat is een hard gelag”, aldus Blok.

De Nederlandse tijdelijke zaakgelastigde in Moskou is maandag ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar heeft hij te horen gekregen dat twee diplomaten worden uitgewezen. Volgens de Russen is dat een reactie op het Nederlandse besluit om twee Russische diplomaten uit te zetten die van spionage worden verdacht.

“De AIVD heeft vastgesteld dat deze twee Russen zich voordeden als diplomaat bij de Russische ambassade, maar in werkelijkheid waren zij als spion actief”, aldus Blok. De twee Nederlandse diplomaten die worden uitgewezen “deden op een professionele en betrokken manier hun werk”.