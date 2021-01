Britse variant in verpleeghuis Amstelveen vastgesteld

In het verpleeghuis Nieuw Vredeveld in Amstelveen is eind december bij ongeveer zeven bewoners de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt Lies Zuidema, bestuurder van stichting Brentano waar het verpleeghuis onder valt, na berichtgeving in het Parool. Inmiddels zijn de bewoners die met de Britse variant besmet waren allemaal weer beter, aldus Zuidema.

In de zorginstelling wonen 75 mensen. Afgelopen vrijdag kreeg de instelling na een steekproef van de GGD te horen dat het bij de corona-uitbraak van eind december om de Britse variant ging. Zo’n 10 procent van de bewoners raakte besmet en ging in isolatie op een aparte afdeling.