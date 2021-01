‘Britse variant lijkt niet onder controle, verwachting zorgelijk’

Van alle coronabesmettingen die nu worden vastgesteld, is waarschijnlijk ongeveer 10 procent de Britse variant. Dat is twee keer zo veel als kortgeleden. De situatie is kwetsbaar en de voorspellingen voor de lange termijn zijn “ronduit zorgelijk”, waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak.

Volgens het OMT zijn er momenteel in feite twee epidemie├źn aan de gang: de uitbraak van de oude variant daalt langzaam, maar de Britse variant neemt toe en “lijkt niet onder controle”. In de loop van februari kan het bij de helft van alle besmettingen om de Britse mutatie gaan. In maart kan het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames toenemen. In april kan dat leiden tot een grote druk op de zorg.

Volgens het OMT is de Britse variant meer dan honderd keer vastgesteld in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat uit van ongeveer tweehonderd gevallen. De Britse variant is onder meer vastgesteld in verpleeghuizen in Friesland, Groningen en Amsterdam. Verder zijn er inmiddels drie gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant bekend, een andere besmettelijke mutatie van het coronavirus.

Het is belangrijk om het aantal besmettingen de komende tijd zo laag mogelijk te houden, aldus het OMT, zodat de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten onder controle zijn totdat het warmere lenteweer en de uitgevoerde vaccinaties effect hebben.

Het OMT kan niet voorspellen wanneer de situatie genoeg is verbeterd om terug te gaan naar het laagste risiconiveau, ‘waakzaam’. Momenteel geldt in het hele land het vierde en hoogste risiconiveau, ‘zeer ernstig’.