Kwart gedetineerden in PI Ter Apel besmet met corona

Een derde van de gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel is besmet met corona. Dat laat de Dienst Justitiële Inrichtingen maandag weten. De gevangenis ging vorig weekend al in lockdown, nadat er veertien besmettingen waren vastgesteld. Daarop werd iedereen getest en bleken 137 van de 407 gedetineerden besmet te zijn.

Volgens de DJI hebben “de meesten van hen milde tot geen klachten”. Iedereen die positief is getest blijft “op advies van de GGD in ieder geval nog zeven dagen in quarantaine”. Voor de gedetineerden die negatief zijn getest “wordt vandaag in beperkte vorm het dagprogramma weer opgestart”, aldus de DJI.

Voor medewerkers en bezoekers van gevangenissen geldt al langer een dringend advies om een mondkapje te dragen. “Het is voor medewerkers van DJI belangrijk om justitiabelen te kunnen identificeren en om, op basis van hun gelaatsuitdrukkingen, hun gemoedstoestand in te kunnen schatten”, zei verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in oktober vorig jaar.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen stelde vorige week kritische vragen aan de minister. De FNV heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de uitbraak in de gevangenis. “Hoe kan het nou dat het daar, ondanks alle kritiek en punten die zijn aangedragen door de personeelsleden, bonden en medezeggenschapsraad, zo ver is gekomen?”, zei FNV-Justitie en Veiligheidsbestuurder Yntse Koenen vorige week. “Daar willen we onafhankelijk onderzoek naar, bijvoorbeeld door de inspectie van Justitie en Veiligheid.”

De penitentiaire inrichting (PI) in Ter Apel is er een voor mensen die illegaal in Nederland zijn en een strafbaar feit hebben gepleegd. In afwachting van hun uitzetting zitten ze vast in Ter Apel.