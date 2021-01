Marketing in 2021: wat staat er op de agenda?

De overheidsmaatregelen hebben een grote impact op ondernemers, en dan met name het MKB. Door de coronacrisis is het aantal geïnteresseerden in verkoop fors gestegen. Acht op de tien Nederlandse ondernemers in het mkb zou overgaan tot verkoop, als ze er een goede prijs voor kregen. De verkoopbereidheid was in Nederland nog nooit zo groot. Hoe zorg je ervoor dat jouw onderneming zichtbaar blijft? Nieuws.nl heeft een aantal marketing trends op een rijtje gezet.

Hoofd boven water houden

Dat veel MKB’ers het financieel lastig hebben, zeker nu de lockdown tot in ieder geval 9 februari is verlengd, zal niemand verrassen. Door de almaar aanhoudende overheidsmaatregelen beginnen de privévermogens van ondernemers en eigen vermogens van bedrijven op te raken. De huidige overheidssteun voor ondernemers is niet voldoende, ook al zijn er gesprekken gaande over extra steun en regelingen. Deze tijd vraagt veel van ondernemers, want hoe houd je het hoofd boven water, ook als we straks uit deze crisis komen? De wereld ziet er anders uit, waarbij alles vrijwel online gebeurt. Dit vraagt om een andere manier van online bedrijfsvoering, en dus ook op het gebied van online marketing.

Online marketing bureau

In 2020 waren veel bedrijven zoekende naar de juiste balans tussen strategisch en organisatorisch vlak. De coronacrisis en de snelheid waarmee het vakgebied van marketing digitaliseert, zorgt voor de nodige uitdagingen. Dit betekent echt ook dat er kansen liggen. Ook dit jaar wordt een uitdagend jaar en weet niemand wat ons werkelijk nog te wachten staat. Dit vraagt om veerkracht, flexibiliteit en een grote diversiteit een mensen en disciplines. En wellicht de hulp van een online marketing bureau inschakelen. SEO, website, sociale media, content, conversie optimalisatie, hier kunnen professionals mee helpen.

Inzet sociale media

Sociale media zullen ook dit jaar een belangrijke rol spelen, met name Instagram en LinkedIn. Facebook blijft wat achterwege. Het zijn platformen waarmee je op een toegankelijke manier je doelgroep kan aanspreken. Het adverteren op deze netwerken zal dus zeker een plek mogen innemen binnen de marketingstrategie om zo tot conversie te komen. Maak gebruik van stories: die worden veel bekeken, met name omdat het niet veel tijd kost. Daarnaast wordt een story eerder gezien dan een gewone post.

Ook zal marketing automation een trend zijn dit jaar, wat betekent dat alles een stuk praktischer en efficiënter wordt. Marketing automation is een combinatie van marketingcommunicatie en softwaretechnologie. Hierbij gaat het om zoveel mogelijk conversies te realiseren. Dit is mogelijk door de online reis die een klant aflegt te optimaliseren. Zet dus voor dit jaar het automatiseren van je marketingkanalen op je strategie agenda.

Blijf authentiek

Ten slotte is een authentieke boodschap belangrijk. Mensen worden dagelijks overladen met informatie, waarvan veel inconsistent en niet waar is, onpersoonlijk, en als het om producten of diensten gaat, voornamelijk gericht is op het binnenhalen van klanten. Mensen willen informatie die hen verrijkt, die authentiek is en waar ze iets mee kunnen. Zorg er dus voor dat je content om mensen gaat, en niet alleen verkoop als focus heeft. Het is die persoonlijke noot waar mensen behoefte aan hebben, zeker in een tijd die voor velen behoorlijk uitdagend is.