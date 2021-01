Minister Blok: arrestatie Navalni zeer verontrustend

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemt de arrestatie van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni “zeer verontrustend”. Hij roept de Russische regering op hem onmiddellijk vrij te laten en achter degenen aan te gaan die hem vorig jaar probeerden te vermoorden.

Navalni werd in augustus ernstig ziek nadat hij vergiftigd was met het zenuwgif novitsjok. De afgelopen maanden verbleef hij in Duitsland. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin keerde afgelopen weekeinde terug naar Rusland, waar hij direct werd opgepakt.