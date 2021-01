Ploumen: partijen moeten samenwerken in aanpak toeslagensysteem

PvdA-lijsttrekker in spe Lilianne Ploumen vindt dat alle partijen moeten samenwerken om te voorkomen dat zoiets als de kindertoeslagaffaire ooit nog kan gebeuren. “We moeten allemaal niet alleen bedenken ‘hoe heeft het zo kunnen gebeuren’, maar ook: ‘welke plannen kunnen we presenteren om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt’.”

Ploumen diende zich maandag aan als lijsttrekker voor de sociaaldemocraten tijdens een presentatie in Amsterdam. Vorige week legde Lodewijk Asscher het partijleiderschap neer vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Zowel Asscher als Ploumen was minister in het vorige kabinet, toen de fraudejacht ontspoorde. Ploumen sprak bij zijn vertrek haar respect uit voor de oud-lijsttrekker. “Waar het mij om ging was dat Lodewijk bereid was zelf onderzoek te doen naar hoe het heeft kunnen gebeuren. En dat heeft hij ook gedaan.”

Het aftreden van het kabinet Rutte III vanwege de affaire noemde Ploumen destijds symbolisch. Nog steeds zitten mensen in diepe ellende, zei ze. “Ook de kern van het probleem – het toeslagensysteem – is niet aangepakt. Net zoals er nog altijd geen opheldering is over discriminatie door de belastingdienst. Het vertrouwen in de rechtsstaat is aangetast, daarover kan het kabinet een stevig debat tegemoetzien.”

Voor demissionair premier Mark Rutte heeft Ploumen maandag weinig goede woorden over. “Je kan hem nu niet bewonderen om zijn reactie op de kindertoeslagaffaire en je kan hem niet bewonderen omdat hij de afgelopen twee, drie jaar gedraald heeft met zorgen dat die ouders gecompenseerd werden en de Kamer onvoldoende ge├»nformeerd heeft.”