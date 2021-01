Ploumen volgt Asscher: alleen in kabinet met linkse partij erbij

De PvdA zal alleen in een nieuw kabinet stappen als ook een andere linkse partij daar in meedoet. Lijsttrekker in spe Lilianne Ploumen volgt daarmee de koers die haar voorganger Lodewijk Asscher al in gang had gezet, zo werd duidelijk in haar eerste presentatie aan de pers maandag in een theater in de Amsterdamse wijk Osdorp. “Ik ben hier thuis, ik woon hier om de hoek.”

Ploumen “acht het echt ondenkbaar dat de PvdA in een kabinet stapt zonder andere linkse partijen. En ik hoop vooral dat we met die linkse partijen samen een kabinet kunnen vormen en zo min mogelijk anderen nodig hebben.” Ze denkt daarbij vooral aan de SP en GroenLinks, omdat die het dichtst bij de PvdA staan.

De kersverse leider van de sociaaldemocraten gaat de lijsttrekkers van die partijen, Lilian Marijnissen en Jesse Klaver, uitnodigen voor overleg. “We kennen elkaar natuurlijk, want ik zit al vier jaar in de Kamer. Maar het is ook een nieuw begin en het is goed om met elkaar te bespreken wat we samen kunnen doen, welke plannen we samen kunnen maken. Dus daar kijk ik naar uit.”

Ploumen is de eerste vrouwelijke leider van de partij. “Dat is een soort dubbele eer. En het werd ook hoog tijd natuurlijk. Veel te veel politieke partijen zijn ook veel te lang door alleen mannen geleid.” Ongelijkheid “motiveert” Ploumen. Als Tweede Kamerlid zette ze zich de afgelopen vier jaar onder meer in voor de terugkeer van de pil in het basispakket.

Toen de Amerikaanse president Donald Trump stopte met de financiering van organisaties die zwangere vrouwen in het buitenland bij hun abortus helpen, begon Ploumen destijds nog als minister van Ontwikkelingssamenwerking het donatieplatform SheDecides. Daarmee werd wereldwijd geld ingezameld voor seksuele voorlichting, anticonceptie en abortuszorg in ontwikkelingslanden.

Tijdens haar presentatie maandag zegt ze te willen opstaan voor mensen die niet gehoord worden: “als je niet serieus genomen wordt omdat je vrouw bent, als je te maken hebt met racisme, antisemitisme en seksisme.”

Samenwerking met andere linkse partijen dan GroenLinks en SP sluit Ploumen niet uit, maar wat haar betreft heeft D66 in het kabinet “de afgelopen jaren natuurlijk gewoon een rechts beleid gevoerd.” Ze wijst op het asielbeleid en de woningmarkt. In hun verkiezingsprogramma doen ze volgens Ploumen op het gebied van zorg “voorstellen die ik echt niet links kan vinden”.

“We gaan straks natuurlijk samenwerken met andere politieke partijen en wat mij betreft moeten dat partijen zijn die zo links mogelijk van het midden zijn.”

Het congres van de PvdA moet Ploumens voordracht nog bekrachtigen. Dat gebeurt zaterdag tijdens een digitaal partijcongres.