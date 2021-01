PvdA presenteert nieuwe lijsttrekker, partijcongres op zaterdag

De PvdA maakt maandag om 12.00 uur bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt, nu Lodewijk Asscher zich naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft teruggetrokken. De benoeming wordt bekrachtigd tijdens een digitaal partijcongres op zaterdag 23 januari.

Asscher stapte op als lijsttrekker om te voorkomen dat de nasleep van de toeslagenaffaire zijn partij zou schaden. Vorige maand verscheen een vernietigend rapport over de zaak, waar hij als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet ook nauw bij betrokken was.

Vele duizenden ouders werden de dupe van een nietsontziende jacht op fraude met de kinderopvangtoeslagen. Zij werden ten onrechte beschuldigd van gesjoemel en moesten enorme bedragen terugbetalen. Dat was mede het gevolg van beleid dat op het ministerie van Sociale Zaken werd bepaald.

Het partijbestuur van de PvdA gaf vorige week al aan haast te willen maken met de benoeming van een nieuwe lijsttrekker. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart.