‘Stop handel in wilde dieren om volksgezondheid te beschermen’

De handel in wilde dieren moet stoppen om dierenwelzijn én de volksgezondheid te beschermen. Dat vinden verschillende natuur- en dierenorganisaties die gezamenlijk een lijst met maatregelen hebben opgesteld. “Dit wordt één van de belangrijkste taken van een nieuwe regering.”

Het gaat om de organisaties Dierencoalitie, International Fund for Animal Welfare, SPOTS, Stichting AAP en World Animal Protection. Ze zeggen dat virologen al jaren waarschuwen voor een pandemie en dat de coronapandemie niet de laatste zal zijn. Verschillende virusuitbraken zoals SARS en Ebola zijn te wijten aan virussen die zijn overgesprongen van wilde dieren op mensen.

De organisaties hebben nog niet alle maatregelen naar buiten gebracht, maar zeggen dat “het beschermen van de biodiversiteit en het vergaand terugdringen van de handel in wilde dieren” centraal staan. Ze willen de oorsprong van de ziektes aanpakken, omdat “onze politiek volledig is gericht op het beheersen van ziektes nadat ze zijn ontstaan”.

De politiek zou zich meer moeten richten op preventie. Dat kan volgens de organisaties door ontbossing, klimaatverandering en handel in wilde dieren tegen te gaan. “Die handel in wilde dieren is ook in Nederland groot.”

Zo is er vraag naar exotische huisdieren als reptielen of worden wilde dieren (zoals nertsen) verwerkt in luxeproducten. Daarbij is het volgens de organisaties makkelijk om legaal, maar ook illegaal, wilde dieren aan te bieden op onlineplatformen en op markten en beurzen. De organisaties willen dat de nieuwe regering dit aanpakt.