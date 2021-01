Stuk minder asielzoekers naar Nederland in 2020

Iets meer dan 19.000 mensen vroegen in 2020 in Nederland asiel aan, laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten. Dat zijn er een stuk minder dan in de twee voorgaande jaren. De coronapandemie had vooral in de eerste helft van het jaar invloed op het aantal asielaanvragen, aldus de IND. Door nationale en internationale maatregelen konden mensen moeilijk reizen en waren ook veel ambassades beperkt geopend of zelfs gesloten.

In 2020 vroegen 19.132 mensen asiel aan, tegenover 29.435 mensen in 2019 en 30.380 in 2018. In april van vorig jaar werd het kleinste aantal asielaanvragen geteld sinds het begin van de metingen in 2013, meldde het CBS eerder. In het derde kwartaal begon het aantal aanvragen weer te stijgen, al bleef het totaal dus ver beneden de cijfers van de jaren daarvoor.

Syriërs vormden de grootste groep asielaanvragers in 2020. In totaal 5566 mensen uit dat land dienden een aanvraag in, gevolgd door 1504 mensen uit Eritrea, 1265 uit Turkije, 1062 uit Algerije en 861 uit Jemen.

Er kwamen vorig jaar in totaal 3863 nareizigers (familieleden van mensen met een voorlopige verblijfsvergunning) naar Nederland. In 2019 waren dat er nog 4179 en in 2018 kwamen er 6463 nareizigers naar Nederland. Vorig jaar kwamen de meesten van hen uit Syrië (1461), gevolgd door Eritrea (1070), Jemen (423) en Turkije (255). 132 mensen zonder officiële nationaliteit (staatloos) kwamen als nareiziger naar Nederland.