Vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start

Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, begint maandag ook de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze week krijgen totaal zo’n 15.000 mensen hun eerste prik, zo is de verwachting. In de weken daarna volgen grotere aantallen.

Kwetsbare ouderen zouden volgens de aanvankelijke plannen vooraan staan wanneer de vaccinaties beginnen. De Gezondheidsraad heeft daar in meerdere adviezen op aangedrongen. Het kabinet besloot echter de strategie aan te passen en te beginnen met medewerkers van verpleeghuizen en medewerkers van de acute zorgsector, die dagelijks patiënten met Covid-19 behandelen.

De acute zorg kreeg voorrang na pleidooien van zorgkopstukken als Ernst Kuipers en Diederik Gommers. Daarnaast speelden praktische redenen een rol bij het omgooien van de plannen. Het eerste vaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie, dat van Pfizer/BioNTech, moet onder de -70 graden Celsius worden bewaard. Dat levert uitdagingen op bij de verspreiding. Toch krijgt de eerste groep instellingsbewoners dit vaccin. Grote instellingen richten daarvoor zelf priklocaties in.

Overigens is het vaccin van Pfizer en BioNTech nadat het uit de superdiepvries komt nog zeker vijf dagen houdbaar in de koelkast. De fabrikant onderzoekt of die termijn kan worden verlengd.

Vanaf volgende week maandag wordt ook het onlangs goedgekeurde coronavaccin van Moderna uitgerold. Dat wordt toegediend aan ouderen en mensen met een beperking die in kleinere instellingen wonen. Huisartsen gaan het vaccin toedienen.

Bij de volgende instellingen gaan de vaccinaties maandag beginnen: Alliade, Amarant, Brabant Zorg, Carint Reggeland, Cordaan ’s Heeren Loo, Ipse de Bruggen, Middin, Ons Tweede Thuis, Opella, TanteLouise en Zorgbalans.