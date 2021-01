Veiligheidsberaad dag uitgesteld om ontbrekende stukken

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, is uitgesteld van maandag- naar dinsdagavond. Reden is dat nog niet alle stukken beschikbaar zijn, die nodig zijn voor dit overleg, aldus een woordvoerster maandagmiddag. Het belangrijkste gespreksonderwerp voor de burgemeesters was de eventuele invoering van een avondklok.

De burgemeesters wilden vorige week maandag nog niet instemmen met de mogelijke komst van een avondklok als extra maatregel tegen verspreiding van het coronavirus. Zij vinden een avondklok een “heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt.” De burgemeesters willen onder andere van het Outbreak Managment Team (OMT) “een overtuigend antwoord” krijgen op de vraag of een avondklok helpt om de verspreiding van het virus te dempen.

Het beraad vergadert nu dinsdagavond in Utrecht. Justitieminister Ferd Grapperhaus is er zoals bijna altijd bij.