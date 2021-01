4 jaar cel voor doodschudden 8 weken oude zoontje

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de 30-jarige Bertus van E. veroordeeld tot vier jaar cel voor het doodschudden van zijn acht weken oude zoontje. Tegen de man uit Waddinxveen was een celstraf van 8,5 jaar geëist.

Van E. heeft altijd gezegd dat hij zijn zoontje niets heeft willen aandoen. Volgens hem was de baby onwel geworden en heeft hij geprobeerd zijn leven te redden. De rechtbank zegt echter geen reden voor een panieksituatie te zien. “Uit niets blijkt dat er een medische noodsituatie was.” Toch denkt de rechtbank niet dat Van E. opzettelijk zijn zoontje heeft willen doden. De straf komt mede daarom fors lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van Van E. laat weten dat ze zich nog beraden op een eventueel hoger beroep.

“De nog geen twee maanden oude Jantje was weerloos en volledig van u afhankelijk”, zei de rechter bij de uitspraak. “U zult verder moeten leven met de wetenschap dat door uw handelen Jantje is overleden.” Volgens de rechtbank staat vast dat er fors tot zeer fors geschud moet zijn, medisch deskundigen konden dat vaststellen op basis van het letsel.

Van E. stond ook terecht voor het mishandelen van zijn inmiddels ex-vriendin. Dat gebeurde een paar maanden na het overlijden van hun baby in januari 2019. De rechtbank acht dat bewezen, maar omdat het in een emotionele tijd gebeurde wordt het Van E. minder zwaar aangerekend.

De twee zijn kort daarna uit elkaar gegaan. In haar slachtofferverklaring tijdens de behandeling van de zaak, eind vorig jaar, vertelde de vrouw dat het overlijden van haar zoontje haar allergrootste nachtmerrie is. “Het ene moment sta je een kinderwagen uit te zoeken en het andere moment een kist.” Nadat Van E. was opgepakt, ontdekte ze dat ze zwanger was en inmiddels is hun dochter geboren. “Ik was zo blij toen ze geboren was, maar alle herinneringen aan Jantje kwamen ook weer omhoog.” Van E. heeft zijn dochtertje nog nooit gezien. Hij heeft ook nog twee andere kinderen, uit een eerdere relatie, maar daar heeft hij geen contact mee.