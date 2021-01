Brand in kantorenflat aan de Zuidas in Amsterdam

In een kantoorpand op de Zuidas in Amsterdam heeft dinsdag aan het begin van de middag brand gewoed. Die brak uit op de 20e etage van de flat aan het Gustav Mahlerplein en is inmiddels onder controle. De brandweer heeft de 19e tot en met de bovenste (28e) verdieping ontruimd.

Zeker vier mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege de rook die bij de brand vrijkwam. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn hun verwondingen niet ernstig. Waarschijnlijk is de brand ontstaan bij computers in de serverruimte op de 20e verdieping. De brandweer doet daar nog verder onderzoek naar.

Ongeveer zeventig mensen die op de bovenste verdiepingen waren, moesten het pand verlaten. Volgens de woordvoerder zouden dat er normaal gesproken rond de vijfhonderd zijn geweest. Omdat veel mensen thuiswerken vanwege corona waren het er nu een stuk minder.