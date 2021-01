Burgemeesters buigen zich over avondklok

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigen zich dinsdagavond in Utrecht over de vraag of in Nederland een avondklok moet gaan gelden. Het Veiligheidsberaad zou daar maandagavond al over vergaderen, maar de bijeenkomst werd een dag verschoven omdat “nog niet alle stukken beschikbaar waren die nodig zijn voor het overleg”, liet een woordvoerster weten.

Het kabinet stelt een avondklok voor van 20.00 tot 04.00 uur als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, maar de burgemeesters twijfelen nog of zo’n vrijheidsbeperking wel “effectief en passend” is. De burgemeesters vroegen vorige week maandag om extra informatie, onder andere van het Outbreak Managment Team (OMT). Ze willen “een overtuigend antwoord” op de vraag of een avondklok noodzakelijk is, aangezien het om “een heftige maatregel gaat die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt”, zoals beraadsvoorzitter Hubert Bruls het uitdrukt.

De 25 burgemeesters bespreken in Utrecht ook andere maatregelen die misschien nog genomen kunnen worden, zoals een visiteverbod en verplicht thuiswerken. In het afgelopen weekeinde hebben enkele burgemeesters al laten weten dat zij faliekant tegen een avondklok zijn. Anderen willen meewerken als het echt niet anders kan.

Justitieminister Ferd Grapperhaus is namens het kabinet bij de vergadering. Hij en Hubert Bruls geven na afloop van de bijeenkomst een toelichting op genomen besluiten.

Naar verwachting komt het OMT dinsdag met een advies over de avondklok. Eerder lieten OMT-leden zich al positief uit over de invoering ervan.

De avondklok ligt zeer gevoelig. Veel burgemeesters en politiebonden zien het niet zitten omdat ze problemen met de handhaving voorzien. Maar door onder meer de voortdurend hoge besmettingsaantallen en de komst van de Britse variant lijkt er wat meer begrip voor de mogelijke invoering te ontstaan.