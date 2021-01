Chiropractoren willen ernstige klachten snel behandelen

De beroepsvereniging van chiropractoren in Nederland (NCA) doet een dringend beroep op ministers De Jonge en Van Ark om patiënten met ernstige pijnklachten weer snel te laten behandelen. De urgentie is hoog, stelt de beroepsgroep, omdat door pijnklachten veel mensen niet meer kunnen werken of functioneren.

De chiropractoren vinden het medisch en ethisch onverantwoord om behandeling van deze mensen nog langer uit te stellen. Bovendien zeggen ze dat ze een zorgfunctie hebben en niet vallen in de categorie “nagelstylistes en kappers”. NCA-voorzitter Gitte Tønner: “Die vergelijking slaat de plank volledig mis, omdat chiropractoren een zorgfunctie hebben en patiënten helpen met een medische noodzaak voor bijvoorbeeld acute lage rugklachten, spit of een hernia.”

Bovendien zeggen ze veel mensen te behandelen die vitale functies hebben, zoals in de zorg of bij handhaving, en dat die mensen door hun klachten niet kunnen werken.

Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) is een petitie gestart die al meer dan 16.000 keer is ondertekend, benadrukt de NCA. De BPC roept in een brief alle leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dringend op een motie van CDA en D66 te steunen en daarmee noodzakelijke behandelingen weer mogelijk te maken.