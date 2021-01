Huizenmarkt en hypotheek in 2021: dit is de verwachting

Wie in 2020 op zoek was naar een nieuwe woning weet als geen ander hoe bizar de huizenmarkt dat jaar was. Woningen gingen in 2021 namelijk als warme broodjes over de toonbank, waarbij er ook nog eens flink betaald werd voor een huis. De lage hypotheekrente is hier een oorzaak van, evenals de drang naar een nieuwe woonomgeving. Hoe zijn de verwachtingen voor de huizenmarkt en de hypotheekrente in 2021? En wat zijn de mogelijkheden voor starters?

Dit deed de woningmarkt in 2020

De hypotheekrente lag aan het begin van 2020 ontzettend laag. Toen de coronacrisis eind februari, half maart begon, stopte de daling en steeg de rente zelfs weer. We moesten allemaal wennen aan een nieuwe situatie, iets wat ook duidelijk zichtbaar was op de woningmarkt. In verhouding duurde deze stijging niet lang; het was alweer in de zomer dat de stijgende lijn stagneerde en de daling weer inzette. Tot en met het eind van het jaar is de hypotheekrente alleen maar blijven dalen. Er werd zelfs een historisch laagtepunt bereikt voor de rente van de hypotheek. Op basis daarvan werd het kopen van een woning in 2020 juist interessant.

De stap werd kleiner voor mensen die al twijfelden om een nieuw huis te kopen. De coronacrisis deed hierbij nog een duit in het zakje: de wil en wens om te verhuizen werd voor veel mensen groter. Door het vele thuiswerken snakte men naar meer ruimte binnen of buiten of meer groen in de buurt. Het is dan ook niet vreemd dat kopers vooral buiten de Randstad op zoek gingen naar een nieuwe woning – daar waar je meer ruimte voor minder geld kunt krijgen. Op die plekken gingen de prijzen van huizen binnen no time dan ook enorm omhoog. Ook op andere plaatsen in Nederland stegen de woningprijzen aanzienlijk. In Groningen stegen de prijzen bijvoorbeeld met 11,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor en in Amsterdam met maar liefst 5,7 procent. In heel Nederland stegen de huizenprijzen gemiddeld met 8,9 procent.

Wat gaat de huizenmarkt in 2021 doen?

Waar experts aan het einde van 2020 nog het idee hadden dat 2021 wel eens een ommezwaai op de woningmarkt kon betekenen, ziet dat er tot nu toe nog niet naar uit. Het is weliswaar een nieuw jaar, maar de huizenmarkt is nog steeds hetzelfde waarbij de woningprijzen blijven stijgen, evenals het woningtekort. Makelaarsvereniging NVM verwacht zelfs dat er dit jaar minder nieuwe woningen gaan bijkomen in verhouding met vorig jaar. De huizenprijzen zullen daardoor waarschijnlijk ook dit jaar gewoon blijven stijgen, omdat er niets kan worden gedaan aan het tekort aan woningen.

De grootste reden dat er dit jaar minder nieuwbouwwoningen zullen zijn, is onder andere door de afgenomen snelheid waarmee dergelijke projecten kunnen worden gerealiseerd. Door de coronacrisis werken projectontwikkelaars en ambtenaren ook meer vanuit huis, wat een negatief effect heeft op het aanbod van nieuwe huizen. De verwachting voor 2021 is dus dat de vraag naar nieuwe woningen zal blijven stijgen en het aanbod kleiner wordt. Daardoor blijven de huizenprijzen hoog liggen en zullen ze misschien zelfs nog meer kunnen stijgen. Dit is met name voor starters een vrijwel onmogelijke situatie om met een startersbudget een woning te kunnen kopen.

Mogelijkheden voor starters in 2021

Vrijwel onmogelijk, omdat het met nieuwe ontwikkelingen voor de woningmarkt wel deels mogelijk is. Bij het afsluiten van een hypotheek is er dit jaar namelijk het een en ander veranderd. Je maximale hypotheek berekenen gaat bijvoorbeeld anders: zo mogen tweeverdieners in 2021 90 procent van het laagste inkomen meenemen wanneer ze de maximale hypotheek berekenen. Eerder was dit slechts 80 procent. Dat betekent dat tweeverdieners vanaf dit jaar ook meer kunnen lenen voor het kopen van een woning. Dit geldt ook voor oud-studenten die een studieschuld hebben; hun studieschuld gaat bij het bepalen van de maximale hypotheek minder zwaar meewegen.

Tot slot is er dit jaar het nodige veranderd aan de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting is de belasting die je via de notaris moet betalen wanneer je een huis koopt. Ben je tussen de 18 en 34 jaar dan komt die belasting te vervallen. Hiervoor hoef je geen starter te zijn, ook al wordt het wel een startersregeling genoemd. Val je buiten die leeftijdscategorie of koop je een woning waar je niet zelf gaat wonen dan moet je in de eerste plaats 2% overdrachtsbelasting betalen. Schaf je een huis aan waar je niet zelf permanent gaat wonen dan moet je 8% belasting betalen van de totale prijs.