IC-voorman Gommers niet overtuigd van nut avondklok

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is nog niet overtuigd van het nut van de invoering van een avondklok. In de talkshow Jinek (RTL 4) zei hij dinsdagavond daarvan geen voorstander te zijn. “Ik vind dat we over zo’n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken”, zei Gommers.

Hij zegt eerst nadere gegevens te willen afwachten van het Outbreak Management Team “om te zien of het daadwerkelijk effect gaat hebben”.

Volgens hem is de avondklok vooral bedoeld om de verspreiding onder jongeren tussen 20 en 25 jaar terug te dringen. “Daar wil je graag de besmettingen voorkomen.”