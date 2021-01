Kabinet overweegt lager maximaal aantal bezoekers uitvaart

Het kabinet denkt erover het maximale aantal gasten dat aanwezig mag zijn bij een uitvaart verder te beperken. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door de NOS en NRC. Mogelijk gaat het maximale aantal van 100 naar 50, maar dat is nog niet zeker. Een besluit daarover wordt woensdag genomen.

Verder spreekt het kabinet over het beperken van bezoek thuis. Nu mag men nog twee gasten per dag thuis uitnodigen, maar dat gaat mogelijk naar een. Ook hierover ligt nog geen besluit, benadrukken bronnen. Hetzelfde geldt voor een mogelijke reisbeperking vanuit het Verenigd Koninkrijk of Zuid-Afrika.

Woensdag praat het kabinet over het aanscherpen van de coronamaatregelen. Aansluitend volgt een persconferentie met coronaminister Hugo de Jonge. Vermoedelijk komt er een avondklok tussen 20.00 uur ’s avonds en 04.00 ’s nachts. Deze zou mogelijk van kracht zijn zolang de lockdown duurt. Die loopt tot en met 9 februari.

Het is nog onduidelijk of de andere maatregelen die op tafel liggen ook worden genomen als er een avondklok komt, of dat ze er een alternatief voor zijn. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd te onderzoeken hoe de verspreiding van de Britse variant van het virus, die besmettelijker is, het beste kan worden tegengegaan. Daarbij is gevraagd de effecten van een avondklok te onderzoeken, maar ook te kijken naar alternatieven.