‘Kabinet zet in op avondklok op zeer korte termijn’

De kans is zeer groot dat in Nederland zo spoedig mogelijk een avondklok wordt ingevoerd, tussen 20.00 uur ’s avonds en 04.00 uur ’s nachts. Dat is althans de inzet van het demissionaire kabinet, dat daarover woensdagochtend een besluit zal nemen, melden ingewijden. Aan het begin van de middag volgt een persconferentie. Aansluitend zal de Tweede Kamer erover debatteren, vanaf 15.30 uur.

Een avondklok kan deze week nog worden ingevoerd, maar bronnen weten de datum niet zeker. De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang, onder meer bij de politie. Ook de beoogde einddatum is onduidelijk, maar zal volgens ingewijden kunnen aansluiten op de harde lockdown die is verlengd tot 9 februari.

Een avondklok ligt zeer gevoelig in politiek Den Haag. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn zeer terughoudend en willen eerst weten wat de effecten van een avondklok precies zijn op het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft dat berekend in een advies aan het kabinet, dat nog niet is gepubliceerd. Oppositiepartijen willen ook meer duidelijkheid van het kabinet. PVV en Forum voor Democratie lieten al eerder weten dat ze fel tegen een avondklok zijn.

In het kabinet is ook nog discussie over de avondklok, aldus ingewijden. Zo zouden sommige bewindspersonen ook perspectief op versoepelingen willen zien, bijvoorbeeld vanaf bepaalde besmettingscijfers. Ook andere maatregelen liggen nog op tafel, zoals verdere beperking van het thuisbezoek en van het vliegverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Het kabinet komt woensdagochtend eerst bijeen voor crisisberaad (MCC). Daarna volgt meteen een persconferentie, zo kondigde coronaminister Hugo de Jonge eerder dinsdag al aan. Het moment van een persconferentie wijkt af van het gebruikelijke tijdstip op dinsdagavonden.

Aanleiding voor de extra maatregelen is de opkomst van een Britse coronavariant in Nederland. Die is besmettelijker dan het huidige virus. Deskundigen waarschuwen voortdurend dat deze variant de druk op de ziekenhuizen van ernstig zieke coronapatiƫnten de komende weken doet toenemen.