Ombudsman: politie springt soms te makkelijk om met klachten

De politie neemt klachten van burgers soms onterecht niet of te lichtvaardig in behandeling, of ontvangt die klachten niet met openheid. Daar is verbetering noodzakelijk, zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij analyseerde de klachtenbehandeling bij de politie en concludeert dat het leren van klachten en de positie van klachtbehandelaars versterkt moet worden.

De ombudsman zag onder meer dat het persoonlijk contact beter moet, dat klachten aandacht verdienen en niet te gemakkelijk terzijde geschoven moeten worden. En als een klacht niet behandeld gaat worden, moet er duidelijkheid over de reden gegeven worden. Uit de analyse bleken ook verschillen tussen de politie-eenheden in hoe klachten behandeld worden.

“Ik zie dat de politie stappen wil en moet zetten om de klachtbehandeling op het gewenste niveau te brengen. Er gaat veel goed, veel klachten handelt de politie naar tevredenheid af. Maar er zijn ook aandachtspunten voor verbetering”, aldus Van Zutphen. Hij roept daarom de politieleiding op “de waarde van klachtbehandeling binnen de organisatie verder uit te dragen en hun klachtbehandelaars ruimte te geven voor professionele klachtbehandeling”.