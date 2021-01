Opnamestop Zuyderland ziekenhuis in Heerlen opgeheven

De opnamestop in het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen die sinds maandag gold, is dinsdag weer opgeheven. Er zijn weer genoeg bedden vrij, meldt het Zuyderland.

De opnamestop was ingevoerd wegens een uitbraak van de MRSA-bacterie op de achtste verdieping van het ziekenhuis.

Op deze afdeling met 35 bedden werden enkele patiënten en medewerkers positief getest. Alle patiënten op deze afdeling worden apart verpleegd. De positief geteste patiënten liggen in strikte isolatie. Medewerkers die positief testten, zijn uit het werkproces gehaald. De achtste etage is sinds afgelopen weekend gesloten.

Maandag zijn alle patiënten van de achtste overgeplaatst naar andere afdelingen. Vervolgens werd begonnen met het reinigen en desinfecteren van de afdeling. Een woordvoerder van het ziekenhuis zei te verwachten dat de afdeling komende maandag weer open kan.

MRSA (de ‘ziekenhuisbacterie’) is een bacterie die resistent is tegen de gebruikelijke antibiotica. Infecties zijn daardoor moeilijk te behandelen. Gezonde mensen lopen weinig risico om ziek te worden van MRSA, maar voor patiënten met een verminderde weerstand kan de bacterie wel een gevaar vormen. Daarom is tijdelijke sluiting nodig als op een afdeling van een ziekenhuis MRSA aanwezig blijkt.