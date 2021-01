RIVM geeft één keer per week update over vaccinatiecijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat vanaf nu één keer per week bekendmaken hoeveel mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De cijfers komen op dinsdag naar buiten. Op dinsdagen geeft het instituut steevast een update over de coronasituatie in Nederland.

Deze dinsdag publiceert het RIVM voor het eerst de actuele vaccinatiecijfers. “Op termijn zijn de data ook beschikbaar in open datasets en op het coronadashboard van de Rijksoverheid”, voegt het instituut eraan toe.

Het RIVM meldde maandag in een tussenstand dat tot en met afgelopen weekend circa 35.000 medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking hun eerste prik tegen Covid-19 hebben gekregen. In de acute zorg hebben ook al 40.000 medewerkers hun eerste injectie gekregen. Zij zijn gevaccineerd in de ziekenhuizen waar ze werken. Voor een goede bescherming zijn twee prikken nodig.

Maandag is ook de vaccinatiecampagne begonnen voor bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen.

Hoe wordt gecommuniceerd over het aantal ingeënte mensen, verschilt van land tot land. De Duitse tegenhanger van het RIVM, het RKI, komt dagelijks met gedetailleerde updates. Die zijn terug te vinden op de website van het instituut. Daar wordt onder meer per deelstaat bijgehouden hoeveel mensen zijn ingeënt, tot welke groep de gevaccineerde mensen behoren en welke vaccins zijn gebruikt.

In Engeland komt gezondheidsdienst NHS ook met een dagelijkse update. Daarin wordt bijgehouden hoeveel mensen een eerste of tweede prik hebben gehad. Er zijn ook wekelijkse updates met meer informatie, bijvoorbeeld over waar de vaccins zijn toegediend en tot welke groepen de ingeënte mensen behoren. In andere Britse gebieden, zoals Schotland en Wales, publiceren de regionale autoriteiten updates over het aantal vaccinaties.

Ook voor Belgen is de inentingscampagne op de voet te volgen. De tussenstand op de website van het Belgische RIVM wordt dagelijks bijgewerkt. De voortgang in Vlaanderen, Wallonië en Brussel is bovendien uitgesplitst. Er is daarnaast een afzonderlijke Vlaamse vaccinatieteller in de lucht. Die moet ook gaan vermelden hoe ver iedere Vlaamse gemeente op streek is, zo is de bedoeling.