RIVM meldt 4335 besmettingen, fors minder dan gemiddeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 4335 positieve coronatests geregistreerd. Het aantal meldingen dat tussen maandag- en dinsdagochtend binnenkwam ligt lager dan een dag eerder, toen het instituut volgens gecorrigeerde cijfers 4814 meldingen binnenkreeg over nieuwe besmettingen.

De stijging is ook fors onder het gemiddelde van afgelopen week. In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 38.776 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 5539 per etmaal.

Amsterdam telde afgelopen etmaal opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen er 200 bevestigde besmettingen bij. Den Haag volgt met 99 nieuwe gevallen. In Eindhoven kregen 71 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen, in Almere 60 en in Tilburg 57. Op regionaal niveau telde Brabant-Zuidoost, waar Eindhoven bij hoort, de meeste besmettingen (287), gevolgd door Amsterdam-Amstelland (245).

Het RIVM heeft 106 sterfgevallen van mensen met Covid-19 geregistreerd. Dit aantal steeg maandag met 59, zondag met 43 en zaterdag met 97. Het overlijden van een coronapatiënt wordt soms pas na een tijdje doorgegeven. Op dinsdagen en woensdagen meldt het RIVM vaak meer sterfgevallen dan op andere dagen.

Het aantal positief geteste mensen in ons land gaat richting de 1 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus vastgesteld bij 921.641 Nederlanders. Volgens de officiële registratie zijn in totaal 13.162 coronapatiënten overleden. Het werkelijke aantal ligt hoger, aangezien zeker in de eerste golf lang niet iedereen met klachten werd getest.