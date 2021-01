Rutte: wel ‘direct verantwoordelijk’ voor toeslagendrama

Minister-president Mark Rutte voelt zich “uiteraard altijd direct verantwoordelijk” voor alles wat er onder zijn bewind gebeurt, dus ook voor de toeslagenaffaire waar zijn derde kabinet vorige week over viel. “Daar zal ik nooit voor weglopen”, zegt hij.

Tijdens het debat over een vernietigend toeslagenrapport dat vorige maand verscheen, kreeg Rutte veel kritiek op zijn eigen rol. Die bleef tot nu toe onderbelicht, vinden veel Tweede Kamerleden. De premier zei eerder dat hij zich wel verantwoordelijk voelt, maar niet direct betrokken was bij het schandaal.

Direct betrokken was hij wel vanaf de zomer 2019, toen hij zich realiseerde “hoe ernstig het allemaal is”. Dat dit pas zo laat duidelijk is geworden is volgens Rutte de “tragiek van het hele onderwerp”. Op aandringen van de Kamer sprak de premier begin vorig jaar met ouders, en merkte dat ze “tot op hun vezels beledigd” waren doordat ze als fraudeur werden gebrandmerkt.

Rutte erkent opnieuw dat onder zijn bewind veel nadruk werd gelegd op de bestrijding van fraude met publieke voorzieningen. Daardoor kan bij mensen die met de uitvoering belast zijn, “onbedoeld en niet gewenst”, het idee zijn ontstaan dat zij in de strijd tegen misbruik “iets meer mogen”, aldus de premier.

Wel houdt hij vol dat hij kan aanblijven als partijleider en lijsttrekker van de VVD. Het toeslagenschandaal is, net als de trage afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen een “smet” op zijn premierschap, geeft Rutte toe. Eerder zei hij in een interview nog dat hij daarover moest nadenken.

Maar sinds hij zijn intrek nam in het Torentje, inmiddels ruim tien jaar geleden, zijn veel dingen wel goed gegaan, benadrukt Rutte. Hij wijst bijvoorbeeld op de manier waarop Nederland uit de financiƫle crisis is gekomen.