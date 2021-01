Studentenvakbond: avondklok neemt laatste beetje vrijheid weg

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tegen de invoering van een avondklok. De organisatie maakt zich grote zorgen over het welzijn van jongeren in Nederland en noemt de invoering van een avondklok “disproportioneel” en “moeilijk handhaafbaar”.

“Het water staat jongeren aan de lippen. Steeds vaker kloppen studenten bij ons aan met klachten variërend van lusteloosheid tot sombere gevoelens. Met een avondklok zou het laatste beetje vrijheid hen ook nog eens worden afgenomen”, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

De vakbond wijst erop dat studenten overdag vaak werken of online les hebben. Na de lesuren een blokje om kunnen doen of bij een vriend op bezoek gaan noemt de bond “noodzakelijke ademruimte” die jongeren nodig hebben in deze moeilijke tijden.

De studentenorganisatie stelt ook vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel. Volgens de bond kan kostbare politiecapaciteit beter ingezet worden om echte excessen zoals grootschalige privéfeestjes tegen te gaan. “Het is nu al bijna onmogelijk om de huidige maatregelen te handhaven. Als de politie dan ook nog moet zorgen dat iedereen ‘s avonds binnen blijft zitten, dan is er minder capaciteit beschikbaar om echte excessen aan te pakken”, aldus Muns.

Daarbij vraagt de LSVb zich af of dit het juiste moment is om zulke vergaande maatregelen door te voeren, terwijl de besmettingsaantallen dalen. “Natuurlijk moeten we goede voorzorgsmaatregelen nemen om de Britse variant van het virus tegen te gaan. Maatregelen zoals het inperken van het vliegverkeer is daarbij veel logischer dan een keiharde avondklok”.