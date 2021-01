Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen woensdag weer wat gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 2384 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 61 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 1709 op de verpleegafdelingen, 58 minder dan de voorgaande dag. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal af met 3 tot 675.

“Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is bijna gelijk ten opzichte van vorige week. Daarom verwachten we dat de dalende trend in bezetting slechts langzaam doorzet. Daarnaast maken we ons zorgen, want de Britse Covid-variant is veel besmettelijker dan de huidige variant”, aldus Ernst Kuipers van het LCPS. “Hierdoor kunnen het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen. Sluimerend als een soort veenbrand komt de Britse variant op. Je moet iets doen om ook deze variant naar beneden te krijgen”, vervolgt hij.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal 11 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s. Er liggen 4 Nederlandse Covid-patiënten op de ic in Duitsland, 1 minder dan de vorige dag.