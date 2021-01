Aantal nieuwe coronagevallen iets boven gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 5615 positieve coronatests geregistreerd, het hoogste aantal in bijna een week.

Op woensdagen ligt het aantal positieve tests vaker wat hoger dan in de dagen ervoor. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde. Maar vergeleken met eerdere woensdagen is er wel een daling te zien. Precies een week geleden kwamen er meer dan 6100 nieuwe gevallen bij. Nog een week eerder steeg het aantal bevestigde besmettingen met iets meer dan 7100 en de woensdag daar weer voor met bijna 9500.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.232 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld bijna 5500 per dag.

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. Tweehonderd inwoners van de Maasstad testten positief. In Amsterdam kwamen 167 besmettingen aan het licht en in Den Haag 131. Verder kregen 97 Eindhovenaren en 83 Utrechters te horen dat ze besmet zijn geraakt.

Het aantal sterfgevallen steeg met 87, tegen 106 op dinsdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Het overlijden van coronapatiƫnten wordt soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen zijn 573 sterfgevallen gemeld, tegen 685 in de week ervoor.

Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn ruim 927.000 Nederlanders positief getest. Van meer dan 13.000 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. Met het huidige tempo wordt begin februari voor de miljoenste keer een coronageval in Nederland vastgesteld.