Aziatisch collectief wil discussie na coronalied Lex Gaarthuis

Een collectief tegen anti-Aziatisch racisme heeft woensdag tijdens een hoorzitting in het gerechtshof van Amsterdam bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om Radio 10-dj Lex Gaarthuis niet te vervolgen vanwege zijn carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’.

Hifong Tung, die namens het collectief aanwezig was, beschrijft de zitting als “emotioneel maar nuttig”. “We hebben onze visie op de zaak gegeven en hopelijk deelt het hof onze mening dat deze zaak verder onderzocht moet worden”, zegt hij.

De organisaties, waaronder Asian Raisins en Pan Asian Collective, vinden het kwalijk dat Aziatisch racisme nog altijd aan de orde van de dag is, zoals in hun ogen bij het carnavalsliedje van Gaarthuis. Het OM ging echter niet over op vervolging omdat het nummer satirisch moest worden opgevat.

“Dat stuit bij ons op onbegrip. Een carnavalslied met zeer kwetsende opmerkingen wordt uitgelegd als functioneel satire”, aldus Tung. “Wij hopen dat er een maatschappelijke discussie op gang komt over dergelijke uitingen. Elke keer hoor je weer: het is satire, het is een grapje en daarna gebeurt het weer. Wij vragen dan ook om meer bewustwording rondom anti-Aziatisch racisme en een nader onderzoek door de officier van justitie.”

Vertegenwoordigers van Radio 10 en Lex Gaarthuis waren niet bij de zitting met het collectief aanwezig. Hij deed met zijn advocaat in een aparte zitting zijn verhaal. Talpa laat het in een reactie bij het eerdere statement dat vorig najaar werd gegeven. “Radio 10 en Lex hebben destijds meermalen hun excuses aangeboden voor het uitzenden van de sketch. Hierbij hebben we aangegeven dat de sketch satirisch bedoeld was en dat het nooit de bedoeling is geweest om mensen te kwetsen of te discrimineren.”

Het hof doet naar verwachting binnen zes weken uitspraak.