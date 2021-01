‘Boa’s moeten samen met politie de straat op bij avondklok’

Als de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) moeten toezien op naleving van de avondklok die mogelijk dit weekeinde wordt ingevoerd, dan moet dat wel in samenwerking met de politie. Dat zei voorzitter Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP.

“Als het kabinet vindt dat we ons steentje moeten bijdragen, is dat prima, maar wel onder bepaalde voorwaarden en in samenwerking met de politie om samen de straat op te gaan”.

Ook pleit hij voor hogere boetes als mensen toch de avondklok negeren. “95 procent van de bevolking zal zich aan de maatregel houden. Als er mensen zijn die zich er heel bewust niet aan houden en toch naar een illegaal feestje gaan, dan zouden ze een veel hogere boete moeten krijgen dan de 95 euro die er nu voor staat”, aldus Gerrits.