Dierenorganisaties blij met uitzondering avondklok hondenbaasjes

De Dierenbescherming en Koninklijke Hondenbescherming zijn blij dat hondeneigenaren hun dier mogen uitlaten tijdens de avondklok. Premier Mark Rutte kondigde woensdag tijdens de persconferentie aan dat honden uitlaten mag, maar alleen zonder andere gezinsleden.

“Het is fijn dat de dieren hun avondrondje kunnen blijven doen en niet hun hoge nood hoeven op te houden”, laat de Dierenbescherming weten. “We zijn opgelucht dat we onze honden mogen uitlaten tijdens de aangekondigde avondklok, want je plas ophouden, dat vindt niemand een pretje”, zegt Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming.

Toch maakt Groenendijk zich ook zorgen. Op internet zou er veel interesse zijn in het lenen van honden om zo de avondklok te omzeilen. Groenendijk benadrukt dat de hond uitlaten een grote verantwoordelijkheid is en dat dat met zorg en aandacht moet gebeuren. Anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. “De gevolgen kunnen echt verschrikkelijk zijn, zoals bijten, hysterisch blaffen of zelfs dat de hond wegrent.”

De Dierenbescherming vraagt zich af hoeveel baasjes uiteindelijk echt hun hond zullen uitlenen. “Als je veel om je hond geeft, geef je die niet aan een vreemde mee.”