Hulplijn Rode Kruis langer open wegens mogelijke avondklok

Het Rode Kruis stelt zijn hulplijn vanaf woensdag langer open voor mensen die mogelijk vragen hebben over de persconferentie over nieuwe coronamatregelen. Wegens de mogelijke instelling van een avondklok wil de hulporganisatie klaar staan voor mensen die behoefte hebben om hun ervaringen tijdens deze coronacrisis met hen te bespreken.

Normaal is de hulplijn open van 09.00 uur tot 17.00 uur, maar vanaf woensdag zijn de hulpverleners bereikbaar tot 20.00 uur. Deze maatregel geldt in elk geval tot en met vrijdag, zei een woordvoerster.

“Mensen kampen met de gevolgen van de lockdown, die met een mogelijke instelling van een avondklok verder aangescherpt wordt”, stelt de organisatie.

Bellers kunnen over hun zorgen praten en vragen stellen over hun specifieke situatie. Ook anderstaligen kunnen via speciale WhatsApp-hulplijnen terecht bij het Rode Kruis. Jongeren die graag een telefonisch coachgesprek willen omdat ze zich niet fijn voelen, kunnen zich aanmelden via de website van Blijfovereind.