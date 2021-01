Kabinet hoopt op snel akkoord met schuldeisers toeslagenouders

Het kabinet hoopt snel tot een akkoord te komen met energiebedrijven, banken en andere grote private schuldeisers van toeslagenouders. Met zo’n akkoord hoopt het kabinet te voorkomen dat de beloofde 30.000 euro die de gedupeerden aan compensatie krijgen direct in de handen van bedrijven komt waar die ouders nog een openstaande schuld hebben. Met een van de grote schuldeisers, de NS, is dinsdag een overeenkomst bereikt, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Volgende week wordt begonnen met het compenseren van de ouders. Daarbij zullen eerst de ouders die geen openstaande schulden hebben tegemoet worden gekomen, omdat het voor deze groep minder uitzoekwerk vergt. Zelf besloot het kabinet maandag al alle overheidsschulden van toeslagenouders kwijt te schelden. Van Huffelen riep grote bedrijven in het debat met de Tweede Kamer nogmaals op dat ook te doen.

Oppositieleider Geert Wilders vroeg de bewindsvrouw of zij bereid is de schulden van private schuldeisers over te nemen, maar volgens Van Huffelen kost dat alleen maar meer tijd. Ze denkt dat met de meeste grote bedrijven goede afspraken te maken zijn.

D66 en ChristenUnie vragen het kabinet daarnaast “alles op alles” te zetten om ouders die door de toeslagenaffaire een negatieve registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) hebben gekregen, daar zo snel mogelijk van te verlossen. Zo’n aantekening “kan grote gevolgen hebben bijvoorbeeld voor het aanvragen van een hypotheek of een nieuw telefoonabonnement”, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten.