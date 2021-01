‘ME-schopper’ demonstratie Amsterdam aangehouden

Een 36-jarige man uit Almere is woensdagochtend aangehouden voor het trappen tegen het schild van een ME’er en het gebruiken van geweld tijdens de ontbonden demonstratie zondag op het Museumplein in Amsterdam. Een foto van de ‘flying kick’ van deze man werd in de media breed verspreid.

Ondanks dat de demonstratie was verboden, liep het Museumplein zondagmiddag snel vol met betogers tegen het kabinetsbeleid en de coronamaatregelen. Toen ze weigerden te vertrekken, werd het plein schoongeveegd door de ME. Daarbij werden waterkanonnen ingezet.