Politiebonden roepen op tot snel vaccineren agenten

De politiebonden roepen het kabinet in een brandbrief op zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van agenten, direct na de zorgmedewerkers. “Met de komende avondklok en de rol die van politiemensen wordt gevraagd in de handhaving is vaccinatie dé manier om politiemensen en de samenleving te beschermen”, staat in de woensdag verstuurde brandbrief.

De oproep is niet nieuw. Politiebonden dringen al sinds begin januari aan op versnelde vaccinatie om agenten tegen het coronavirus te beschermen. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. “Dat leidt tot boosheid, onvrede en frustratie binnen de politie”, schrijven NPB, ACP, ANPV en Equipe gezamenlijk.

De situatie is sinds de eerste oproep alleen maar nijpender geworden, vinden de bonden. Daarbij doelen ze niet alleen op de invoering van de avondklok, maar ook op de opkomende Britse variant van het coronavirus. “Wat de politiebonden betreft redenen voor de regering om direct ná de zorg ook politiemensen te laten vaccineren.”

De avondklok heeft een enorme impact op de samenleving, waarschuwen de vakbondsbestuurders. “Van politiemensen wordt een extra inspanning gevraagd om de nieuwe maatregel te handhaven, terwijl wij weten dat een groeiend deel van de samenleving weerstand voelt. De effecten daarvan werden afgelopen zondag zichtbaar in Amsterdam.”