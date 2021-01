Rutte: ontvang niet meer dan één iemand tegelijk thuis

De mogelijkheden om thuis bezoek te ontvangen worden nog verder beperkt. Per direct geldt een dringend advies om thuis niet meer dan één iemand van dertien jaar of ouder tegelijk te ontvangen. Dat zegt minister-president Mark Rutte woensdag tijdens een persconferentie over de aanvullende coronamaatregelen. Reden is dat de thuissituatie nog steeds een “belangrijke bron van besmetting” met het coronavirus is.

De premier vraagt mensen ook niet meer dan één persoon per dag te bezoeken. Voor mantelzorgers wordt een uitzondering gemaakt, net als bij de avondklok.

Branchevereniging MantelzorgNL riep het kabinet eerder op de dag op tot zo’n uitzondering. Ongeveer vijf miljoen Nederlanders doen aan een vorm van mantelzorg. Een deel daarvan doet ook de essentiële zorg voor iemand. Er zijn volgens de branchevereniging talloze voorbeelden van mensen die nog even snel op en neer gaan in de avond om medicijnen te geven of de ouders klaarmaken voor de nacht.