Veiligheidsberaad begrijpt extra maatregelen van kabinet

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio begrijpt dat het kabinet extra maatregelen neemt in de strijd tegen het coronavirus. “Maar we moeten blijven kijken naar de negatieve gevolgen van deze stevige maatregelen”, aldus de voorzitter van het beraad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, woensdagmiddag.

“Het kabinet is van mening dat het invoeren van een avondklok een proportionele maatregel is. Het Veiligheidsberaad geeft mee: hoe duidelijker de maatregel en hoe minder uitzonderingen, hoe duidelijker de boodschap en de uitleg en daarmee de handhaving”, zegt Bruls. Lang niet alle burgemeesters zijn voorstander van de invoering van de avondklok. Bruls zelf noemde het vorige week “een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig aantast.”

Volgens Bruls is het momenteel een bijzondere tijd: de besmettingen nemen af maar tegelijkertijd neemt de aanwezigheid van de Britse mutatie in Nederland toe. “Dat vraagt om tijdig en stevig ingrijpen.” Hoe de regels en daarmee de handhaving er precies uit gaan zien wordt volgens Bruls nog nader uitgewerkt. “Maar handhaving is een sluitstuk: laten we nu allemaal doorzetten en samen dit virus bestrijden, zodat we binnenkort hopelijk een positief perspectief hebben, mede dankzij het vaccineren”, zo waarschuwt de beraadsvoorzitter.